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20. 01. 2019

Трамп не заметил признаков глобального потепления в США

 
Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в стране на фоне сильных снегопадов.
 
"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!" – написал он в Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.
 
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что не собирается выделять деньги на борьбу с климатическими изменениями. По его мнению, человек не виноват в том, что происходит с окружающей средой. Также он инициировал выход США из Парижского климатического соглашения.
 
Напомним, что по состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до  5,47 млн квадратных километров. Это рекордный минимум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.
 
А в Британии изменение климата отсрочило наступление первых заморозков, что привело к тому, что любители психоделических грибов могут собирать их даже первого января. Причиной такого явления стала необычно теплая осень, даже по меркам последних лет.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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