В Средиземном море погибли до 170 мигрантов - ООН

В Средиземном море затонуло два судна с мигрантами, 170 человек погибли или пропали без вести, говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев, опубликованном в субботу, 19 января.

Источники агентства в общественных организациях сообщили о 53 погибших в кораблекрушении в западном Средиземноморье. Одного мужчину спасло рыболовецкое судно, которое проплывало мимо. До этого он провел сутки в воде. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в Марокко.

ВМС Италии сообщили о еще одной катастрофе в Средиземном море, где 117 человек погибли или пропали без вести. Трое спасенных находятся на итальянском острове Лампедуза, где получают лечение.

В ООН не смогли самостоятельно подтвердить количество жертв в этих инцидентах.

В прошлом году более двух тысяч мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до берегов Европы, а а 116 959 человек достигли Европы морским путем.

Напомним, что всего в страны ЕС в 2018 году прибыли около 150 тысяч мигрантов, это на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году.

Источник: korrespondent.net