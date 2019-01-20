Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2019, воскресенье, 23:49
-2°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
20. 01. 2019

Онуфрий призвал верующих не "шататься" по церквям

 
Глава УПЦ Московского партриархата митрополит Онуфрий обратился к православным верующим Украины, призвав их хранить верность Московскому патриархату.
 
"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий в воскресенье, 20 января, после литургии в Покровском соборе Борисполя, сообщает российский Интерфакс.
 
 
По мнению митрополита, Православная церковь Украины, созданная в Украине в середине декабря, не продержится долго.
 
"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но церковь есть и будет", - подчеркнул глава Московского патриархата.
 
По его словам, задача верующих украинцев - не отпасть от этой церкви.
 
Напомним, что с момента проведения Объединительного собора к новообразованной Православной церкви Украины перешло уже 100 приходов УПЦ Московского патриархата.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.