В Одессе и Киеве Нацкорпус протестовал против Труханова

В Одессе представители Национального корпуса в воскресенье, 20 января, провели акцию против мэра города Геннадия Труханова.

В акции приняли участие около 200 человек. Представитель одесской ячейки Нацкорпуса Сергей Варламов сообщил, что участники акции требуют от властей привлечь Труханова к уголовной ответственности.

"Из-за сложной криминогенной ситуации, которая сложилась в одесском регионе, у нас есть два требования к власти - отстранение Труханова от занимаемой должности и привлечение его к уголовной ответственности за все преступления, совершенные против украинского народа и одесситов", - отметил он.

В воскресенье одновременно зажгли файеры, сигнальные огни и вывесели баннер "SOS Oдеса" ряд украинских городов: Киев, Днепр, Харьков, Луганская область, Херсон, Черкассы, Львов, Тернополь, Сумы, Ровно, Запорожье, Мариуполь, Кропивницкий, Полтава, Конотоп, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

В то же время, как сообщает Liga.net, на Майдане Независимости в Киеве также прошла акция "SOS Одесса": около двадцати представителей Нацкорпуса развернули баннер с надписью "SOS Одесса" и зажгли фаеры.

Участники акции скандировали "Одесса - это Украина". Среди проблем, которые, по мнению Нацкорпуса, заслуживают внимания - нападения на участников общественных организаций, незаконная застройка побережья и разрушение исторического центра города. Напомним, что Труханова и других должностных лиц обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен из городского бюджета Одессы.

Источник: korrespondent.net