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20. 01. 2019

Израиль и Чад восстановят дипотношения через 47 лет после разрыва

 
Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад, сообщает DW со ссылкой на бюро израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
 
В воскресенье, 20 января, состоялась встреча Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби в столице страны Нджамене.
 
Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.
 
По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.
 
 
Он отметил, что это "очень беспокоит и даже вызывает гнев" у Ирана и Палестины.
 
В ноябре 1972 года Чад разорвал отношения с Израилем под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Фейсала.
 
Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. В частности, Израиль продавал африканской стране оружие.
 
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко осуществит 20-21 января 2019 года официальный визит в Израиль. 

Источник: korrespondent.net

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