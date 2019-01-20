В Таджикистане на ТВ запретили показывать фильмы с интимными сценами

Государственные телеканалы Таджикистана перед показом фильмов вырежут из них все откровенные сцены, сообщает таджикская служба Радио Свобода. В руководстве ТВ назвали такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.

Из фильмов вырежут постельные сцены и даже физические прикосновения между мужчинами и женщинами.

Представители телеканалов ссылаются на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с интимными сценами.

Напомним, что в Таджикистане люди на фестивале плова в парке имени Фирдоуси в Душанбе устроили драку из-за еды.