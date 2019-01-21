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21. 01. 2019

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 20 января, провели вторые за неделю телефонные переговоры. Об этом сообщает Анадолу.
 
Отмечается, что основной темой разговора был взрыв, в сирийском городе Манбидж, среди жертв которого оказались американские военнослужащие.
 
По словам Эрдогана, инцидент был провокацией, направленной на то, чтобы повлиять на решение Трампа вывести американские войска из Сирии.
 
Он подчеркнул, что Анкара готова принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности в Манбидже и выразил соболезнования Трампу в связи с гибелью военных США.
 
Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит, чтобы представители YPG (Рабочей партии Курдистана) и ее сирийские ответвления дестабилизировали ситуацию на северо-востоке Сирии.
 
По данным агентства, лидеры договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков ИГ и предотвратить возрождение группировки.
 
Президенты Турции и США также договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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