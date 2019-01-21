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21. 01. 2019

Наводнение на Мадагаскаре: погибли девять человек

На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщил портал Devdiscourse.

Отмечается, что жертвы погибли в столице острова Антананариву.

Спасатели уточнили, что тела пяти погибших были обнаружены в субботу, 19 января. Еще четыре жертвы стихийного бедствия были найдены в воскресенье, 20 января.

Кроме того, наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.​

Ранее сообщалось, что в результате шторма на Филиппинах, который вызвал оползни и наводнение, погибли более 80 человек.

Напомним, в марте года на Мадагаскар обрушился тропический шторм Элиаким, жертвами которого стали 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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