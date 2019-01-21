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21. 01. 2019

Тереза Мэй представит "план Б" по Brexit

 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 21 января, представит парламенту обновленный план по Brexit, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что озвучивать "план Б" британский премьер будет вынуждена из-за того, что ее предыдущую сделку, согласованную с ЕС, не поддержал парламент страны.

Несмотря на провал соглашения, Мэй сохранила пост премьер-министра после голосования о недоверии ее правительству, которое инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
 
Перед выступлением в парламенте, Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс. В то же время о планах ее встреч с оппозиционными членами парламента не сообщалось.
 
Детали нового плана по Brexit не разглашаются, однако по данным СМИ, премьеру придется существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь лейбористов.
 
Пресса отмечает, что члены парламента смогут вносить поправки к предложению премьера. Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января.
 
Ранее сообщалось, что правительство Британии не будет продлевать процесс выхода страны из Евросоюза. 
 
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Источник: korrespondent.net

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