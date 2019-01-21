Тереза Мэй представит "план Б" по Brexit

Отмечается, что озвучивать "план Б" британский премьер будет вынуждена из-за того, что ее предыдущую сделку, согласованную с ЕС, не поддержал парламент страны.
Источник: korrespondent.net
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Отмечается, что озвучивать "план Б" британский премьер будет вынуждена из-за того, что ее предыдущую сделку, согласованную с ЕС, не поддержал парламент страны.
Источник: korrespondent.net
- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".