В Мали атаковали лагерь ООН, погибли десять миротворцев

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года ее численность превысила 15 тысяч человек.
Напомним, в январе прошлого года террористы напали на базу вооруженных сил Мали в провинции Томбукту. Погибли 14 человек и еще 18 получили ранения.
Как сообщал Корреспондент.net, 9 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении военных ВСУ в Мали для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в африканском государстве.
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Источник: korrespondent.net
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