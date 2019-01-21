СМИ назвали условия Японии по договору с Россией

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией при условии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщило Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По информации агентства, в администрации Абэ убеждены, что передача Японии Итурупа и Кунашира маловероятна и приведет переговоры с Москвой в тупик.

При этом Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.

Ранее сообщалось, что 14 января министры иностранных дел России и Японии дали старт переговорам по мирному договору между двумя странами.

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Напомним, заключение мирного договора является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Документ так и не был подписан по окончании Второй мировой войны.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

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Источник: korrespondent.net