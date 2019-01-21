Филарет призвал исправить название ПЦУ

Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви. Об этом он заявил в интервью ТСН. Тиждень.

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно − Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", − подчеркнул патриарх.

При этом на замечание о том, что название церкви официальное, он указал на неправильный перевод.

"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", − указал Филарет.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net