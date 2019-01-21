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21. 01. 2019

В Мексике расстреляли гостей на празднике

 
В мексиканском курортном городе Канкун в ночь на воскресенье, 20 января, неизвестные расстреляли гостей праздника. В результате нападения погибли семь человек, сообщает El Universal.

По информации портала, преступники подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся.

На месте присшествия полиция обнаружила двух убитых внутри дома и еще пять тел снаружи.

Отмечается, что в последнее время Канкун стал метом выяснения отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.
 
В Мексике возле жилых домов нашли грузовик с 157 трупами
 
Напомним, в августе прошлого года в мексиканском штате Чиуауа неизвестные бандиты убили сразу 11 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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