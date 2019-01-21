В Мексике расстреляли гостей на празднике

В мексиканском курортном городе Канкун в ночь на воскресенье, 20 января, неизвестные расстреляли гостей праздника. В результате нападения погибли семь человек, сообщает El Universal.

По информации портала, преступники подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. По информации портала, преступники подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. На месте присшествия полиция обнаружила двух убитых внутри дома и еще пять тел снаружи.

Отмечается, что в последнее время Канкун стал метом выяснения отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.

В Мексике возле жилых домов нашли грузовик с 157 трупами

Напомним, в августе прошлого года в мексиканском штате Чиуауа неизвестные бандиты убили сразу 11 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net