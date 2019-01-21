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21. 01. 2019

Трамп договаривался о Trump Tower в Москве до самых выборов

Президент США Дональд Трамп вел переговоры по проекту строительства "башни Трампа" (Trump Tower) в Москве на протяжении всей предвыборной кампании 2016 года − гораздо дольше, чем признавалось ранее.

Об этом в воскресенье, 20 января, заявил его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

По словам Джулиани, беседы Трампа с его тогдашним личным адвокатом и помощником Майклом Коэном, который вел переговоры в Москве, продолжались до октября или ноября 2016 года.

"Переговоров было немного, но они имели место", − заметил Джулиани.

Ранее Майкл Коэн, который был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд уголовных преступлений, признал свою вину в даче ложных показаний перед Конгрессом в 2017 году, когда он заявил, что переговоры завершились к январю 2016 года.

В свою очередь Трамп отрицал какие-либо деловые отношения с российской стороной, однако позднее признал, что Коэн заключил сделку с россиянами уже ближе к концу 2016 года, указывая на то, что не было ничего плохого в поиске деловых партнеров, пока он баллотировался в президенты.

Кроме того, Рудольф Джулиани сообщил, что Трамп ответил на вопросы о проекте Trump Tower в Москве, заданные ему спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Россией.

Трамп больше не даст письменных ответов по "российскому делу"

В частности, Мюллер выясняет, не было ли сговора с российской стороной в попытке повлиять на выборы 2016 года в пользу республиканцев.

Джулиани сказал, что в московских переговорах Трамп играл роль "пассивного участника", который был слишком занят президентской гонкой. В результате проект Trump Tower реализован не был.

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что компания Трампа в начале предвыборной гонки планировала строительство небоскреба в Москве.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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