Израиль ударил по иранским объектам в Сирии

ВВС Израиля в ночь на понедельник, 21 января, нанесли массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли. Об этом израильская армия сообщила в Тwitter.

В распространенном коммюнике говорится, что армия обороны Израиля нанесла удары по целям иранских сил Аль-Кудс на сирийской территории. Израильские военные предостерли ВС Сирии "от попыток нанести урон израильской территории или силам".

По информации агентства SANA, сирийские комплексы ПВО перехватили большую часть израильских управляемых ракет.