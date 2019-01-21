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21. 01. 2019

Израиль ударил по иранским объектам в Сирии

 
ВВС Израиля в ночь на понедельник, 21 января, нанесли массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли. Об этом израильская армия сообщила в Тwitter.
 
В распространенном коммюнике говорится, что армия обороны Израиля нанесла удары по целям иранских сил Аль-Кудс на сирийской территории. Израильские военные предостерли ВС Сирии "от попыток нанести урон израильской территории или силам".
 
По информации агентства SANA, сирийские комплексы ПВО перехватили большую часть израильских управляемых ракет.
 
Отмечается, что мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1.10 до 2.00.
 
Военный источник агентства подчеркнул, что значительная часть ракет была уничтожена прежде, чем они достигли целей.
 

Cмотрите фотогалерею: Израиль ударил по иранским объектам в Сирии

В конце декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по военным объектам Ирана в Сирии.

Напомним, 26 декабря ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции на западе Дамаска.

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Источник: korrespondent.net

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