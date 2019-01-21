Лавра должна принадлежать украинской церкви − Филарет

Патриарх Филарет заявил, что Почаевская Лавра и Киево-Печерскую Лавра должны принадлежать украинской церкви, а не российской. Об этом он рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

По его словам, государство исключительно законными методами должно вернуть святыни.

"Насилие мы отвергаем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию", − отметил Филарет.

Он подчеркнул, что братию заставят собраться обстоятельства.

"Соберется. Обстоятельства заставят. Если они должны будут перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся много чего", – указал патриарх.

Он добавил, что речь, в частности, идет и о лишении Лавры.

"В том числе и ее. Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Потому что это святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской" – подытожил священнослужитель.

Напомним, Филарет заявил, что название новой поместной церкви неправильно перевели и она должна называться не ПЦУ, а Украинская православная церковь.

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Источник: korrespondent.net