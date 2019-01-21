Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 07:08
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

Нетаньяху объяснил удары Израиля по Сирии

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. Об этом он написал в воскресенье, 20 января, в Twitter.
 
По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.
 
"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", − отметил Нетаньяху.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные информировали, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.
 
По данным сирийских СМИ, системы ПВО страны перехватили большую часть израильских управляемых ракет.
 
Израиль продолжит атаки на иранские объекты в Сирии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.