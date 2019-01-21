Население Китая выросло до 1,395 миллиарда человек

При этом в 2017 году население Китая увеличилось на 7,37 миллиона человек.

Отмечается, что в 2018 году в стране были зарегистрированы 15,23 миллиона новорожденных и 9,93 миллиона человек умерли. Коэффициент рождаемости составил 10,94 на тысячу человек, а коэффициент смертности − 7,13. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек. Численность мужского населения Китая − 713,51 миллиона, женского − 681,87 миллиона человек.

По данным китайского бюро статистики, общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 897,29 миллиона с 901,99 миллиона человек в 2017 году, что составляет 64,3% от общего населения.

Также за год на 17,9 миллиона увеличилось городское население и составило 831,37 миллиона человек.

Ранее СМИ сообщили, что впервые за 70 лет в Китае сократилось население.

Напомним, в Общекитайском плане развития на 2016-2020 годы указано, что к 2020 году население страны составит около 1,42 миллиарда человек.