Итоги 20.01: Эсминец в Черном море и название ПЦУ

Филарет указал на неправильное название новой церкви
Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви и это необходимо исправить.
По его словам, такая ситуация возникла из-за неправильного перевода.
"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно − Украинская православная церковь", − подчеркнул патриарх.
Американский эсминец вошел в Черное море
Эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря позно вечером 19 января.
В сообщении командования морских сил США в Европе и Африке отмечается, что корабль прибыл с целью проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров.
Три партии выдвинули своих кандидатов в президенты
С кандидатами на выборы президента Украины определилась Социалистическая партия, партия Сила людей и часть Оппоблока.
Так социалисты выдвинули Илью Киву, Оппозиционый блок - Партия мира и развития − Александра Вилкула, Сила людей − бывшего журналиста Дмитрия Гнапа.
В Греции протестовали против соглашения с Македонией
В Афинах десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.
Демонстрации сопровождались стычками с полицией.
В администрации президента сообщили, что глава государства летит в Израиль
Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января будет находиться с официальным визитом в Израиле во время которого запланировано подписание соглашения о свободной торговле между странами.
МИД Украины сообщил, где страна не имеет послов
Министерство иностранных дел сообщило, что Украина не имеет послов в девяти иностранных государствах.
Так, у Киева нет представителя в Эфиопии, Черногории, Ирландии, Латвии, Хорватии, Таджикистане, Азербайджане, России и на Кубе.
Президенты США и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели вторые за неделю телефонные переговоры, во время которых договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.
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Источник: korrespondent.net
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