Итоги 20.01: Эсминец в Черном море и название ПЦУ

Филарет указал на неправильное название новой церкви

Патриарх Филарет сообщил, что в Украине распространяют неверное название новой поместной церкви и это необходимо исправить.

По его словам, такая ситуация возникла из-за неправильного перевода.

"Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно − Украинская православная церковь", − подчеркнул патриарх.

Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря позно вечером 19 января.

В сообщении командования морских сил США в Европе и Африке отмечается, что корабль прибыл с целью проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров.

Три партии выдвинули своих кандидатов в президенты

С кандидатами на выборы президента Украины определилась Социалистическая партия, партия Сила людей и часть Оппоблока.

Так социалисты выдвинули Илью Киву, Оппозиционый блок - Партия мира и развития − Александра Вилкула, Сила людей − бывшего журналиста Дмитрия Гнапа.

В Греции протестовали против соглашения с Македонией

В Афинах десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Демонстрации сопровождались стычками с полицией.

В администрации президента сообщили, что глава государства летит в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января будет находиться с официальным визитом в Израиле во время которого запланировано подписание соглашения о свободной торговле между странами.

МИД Украины сообщил, где страна не имеет послов

Министерство иностранных дел сообщило, что Украина не имеет послов в девяти иностранных государствах.

Так, у Киева нет представителя в Эфиопии, Черногории, Ирландии, Латвии, Хорватии, Таджикистане, Азербайджане, России и на Кубе.

Президенты США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели вторые за неделю телефонные переговоры, во время которых договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.

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Источник: korrespondent.net