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21. 01. 2019

Количество миллиардеров в мире за 10 лет удвоилось

Число миллиардеров во всем мире за последние десять лет практически удвоилось. Об этом свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает в понедельник, 21 января, РИА Новости.

Исследователи насчитали 2208 человек, чье состояние в 2018 году измерялось в миллиардах долларов. Отмечается, что капитал богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно.

Так, в период с 2017 по 2018 каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

Вместе с тем, Oxfam фиксирует другой тревожный тренд: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось.

Так, состояние 26 богатейших людей мира равно общему состоянию этих беднейших 3,8 миллиарда человек.

В исследовании отмечается, что состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов. Один процент его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

Oxfam основали в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Цель организации - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос, который признан богатейшим человеком мира, объявил о разводе с супругой Маккензи Безос. 

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Источник: korrespondent.net

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