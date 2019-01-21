Сутки в ООС: 16 обстрелов, один раненый

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: четыре раза – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово; из ПТРК, гранатометов – возле поселка Каменка; дважды из минометов калибра 82 мм. и гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 82 мм. – возле поселка Водяное; из гранатометов различных систем – возле населенных пунктов Широкино и Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 20 января, один противник был уничтожен и двое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, днем ранее также сообщалось о 16 обстрелах за сутки. Убитых и раненых не было.

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Источник: korrespondent.net