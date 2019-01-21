Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 10:54
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

Германия депортировала рекордное число беженцев в другие страны ЕС

Власти Германии в 2018 году депортировали в другие страны Евросоюза рекордное количество нелегальных мигрантов – 8658 человек, сообщает в понедельник, 21 января, Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МВД Германии. Годом ранее высланы были 7102 человека.

Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

В 2018 году в каждом третьем случае, который рассматривало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), речь идет о положениях Дублинского соглашения. Суммарно с января по ноябрь 2018 года BAMF 51 558 раз обращалось к другим государствам ЕС с просьбой принять беженцев, которые оказались в Германии. В 35 375 случаях на запросы был дан положительный ответ.

Чаще всего, почти в каждом третьем случае, беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. В Германию были перенаправлены 7205 беженцев, из них почти половина прибыла из Греции.

Напомним, в 2018 году канцлер Ангела Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

Также сообщалось, что население Германии увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек из-за притока беженцев.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.