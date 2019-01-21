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21. 01. 2019

Под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур

На трассе Николаев-Ульяновка в Николаевской области вечером в воскресенье, 20 января, перевернулся грузовой автомобиль, в полуприцепе которого находилось шесть тысяч кур, сообщают Новости N.

Седельный тягач двигался со стороны Николаева, в направлении Новой Одессы, из-за сильного гололеда машину занесло, ее развернуло поперек дороги, и полуприцеп с грузом перевернулся. ДТП случилось в районе поворота на село Гурьевка.

В результате аварии никто не пострадал, однако клетки с птицами, которых везли на мясокомбинат в Каменец-Подольский, рассыпались по дороге. Часть ящиков разорвалась, и куры из них разбрелись в разные стороны.

Перевернувшийся автомобиль полностью заблокировал две полосы движения в направлении Новой Одессы. Автомобили объезжали затор по встречной полосе.

Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур

 
 
 
Накануне также сообщалось, что под Киевом столкнулись два грузовика, есть жертвы.
 
А в Одессе водитель сбил мужчину, оттащил его на тротуар и уехал. Позже полиция нашла и задержала нарушителя.

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Источник: korrespondent.net

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