Авиаудар Израиля по Сирии: силы Асада понесли потери

Четверо сирийских военных погибли в ночь на понедельник в результате авиаудара Израиля. Еще шесть человек были ранены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального центра управления обороной РФ в понедельник, 21 января.

"21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений", – говорится в сообщении.

Российские военные утверждают, что противовоздушная оборона Сирии уничтожила более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб. Но при этом авиаудар Израиля нанес повреждения международному аэропорту Дамаска.

Напомним, армия обороны Израиля в ночь на понедельник сообщила, что начала атаку на иранские силы Аль-Кудс в Сирии.

"Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", – говорилось в ее заявлении.

В конце декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по военным объектам Ирана в Сирии.

Напомним, 26 декабря ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции на западе Дамаска.

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Источник: korrespondent.net