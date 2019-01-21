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21. 01. 2019

В Магнитогорске рухнула часть подъезда, обвалившегося при взрыве

В российском Магнитогорске в воскресенье, 20 января, внезапно обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве 31 декабря, сообщает местное издание Верстов.инфо

Отмечается, что компания, занимающаяся сносом подъезда, заявила, что обрушение было плановым. Однако жителей дома о нём заранее никто не предупредил.

В момент обрушения многие из жителей дома, живущих в непострадавших от взрыва подъездах, находились в своих квартирах.

"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали - простыть лучше, чем погибнуть", - рассказали журналистам жильцы второго подъезда.

Вместе с тем, отмечается, что крен отслаивающейся стены специалисты заметили вовремя и успели не только направить его внутрь, но и скомандовать всем окружающим полный отход на безопасное расстояние.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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