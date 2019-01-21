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21. 01. 2019

Протесты в Афинах завершились столкновениями и арестами

Во время протестов в Афинах пострадали 25 полицейских. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что группы людей в масках пытались попасть к монументу могилы Неизвестному солдату, открытой парковке у здания парламента и в само здание. Митингующие бросали в полицейских дымовые шашки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

В столкновениях пострадали 25 полицейских, двое из которых получили ожоги, а остальные травмированы. Кроме полицейских, четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа.

По данным полиции, семь человек были арестованы на площади Синтагма.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Афинах завершились столкновениями и арестами

Напомним, в Афинах 20 января десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Название важнее. Македония застряла на пути в ЕС и НАТО

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Источник: korrespondent.net

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