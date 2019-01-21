В Страсбурге начинается сессия ПАСЕ

В Страсбурге в понедельник, 21 января, начнется зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до пятницы. В заседаниях будут участвовать 45 национальных делегаций из 47 стран-членов, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в 2019 году в работе ПАСЕ не будет участвовать российская делегация, которая не подает заявку из-за наложенных на нее санкций. Также в январской сессии не заявлены полномочия делегатов от Боснии и Герцеговины, что связано с внутриполитической ситуацией в стране.

Согласно программе, на четверг, 24 января, по срочной процедуре запланированы дебаты на тему: "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".

Также Ассамблея проведет дебаты и проголосует резолюции о роли общественных медиа в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы СМИ для обеспечения демократических выборов.

Делегаты ПАСЕ планируют принять рекомендации стран-членов по проведению объективных референдумов, проведут дискуссии по проблеме лишения гражданства как меры в борьбе с терроризмом, обсудят обеспечение прав национальных меньшинств.

Кроме того, запланированы дебаты на тему противодействия избежания наказания лицами, которые подвержены персональным санкциям по так называемому "списку Магницкого".

ПАСЕ также уделит внимание противодействию дискриминации при трудоустройстве и созданию надлежащих условий для трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.

Во вторник, 22 января, украинская делегация в ПАСЕ проведет слушания, где поднимут проблему, посвященную действиям российской власти в Крыму. Речь пойдет об обнародовании фактов депортации, насильственного перемещения украинских граждан в Крыму и колонизации полуострова со стороны России.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ решила не посылать делегацию в ПАСЕ и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

Напомним, в октябре генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Он составляет около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net