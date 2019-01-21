Взрыв в Северной Ирландии: задержано четверо мужчин

Правоохранители Северной Ирландии задержала четырех мужчин, которых подозревают в причастности ко взрыву автомобиля у здания суда в городе Лондондерри. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает DPA.

Взрыв произошел поздно в субботу. Двух мужчин в возрасте около 20 лет задержали в воскресенье утром. Еще двое мужчин в возрасте 34 и 42 лет были задержаны в Лондондерри позже в этот же день.

Заместитель начальника полиции Марк Гамильтон заявил, что нападение было "невероятно безрассудным".

Полиция считает, что за взрывом стоит, республиканская группа, известная как Новая ИРА (Ирландская республиканская армия).

"Наша главная линия - расследование против Новой ИРА. Она, как и большинство диссидентских республиканских групп в Северной Ирландии, небольшая, в значительной степени непредставительская, и решительно тянет людей назад, где они не хотят быть", - сказал Гамильтон.

Напомним, накануне сообщалось, что в Северной Ирландии произошел взрыв. По данным правоохранителей, могло сработать взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

Ранее в университете Лиона прогремела серия взрывов. Кроме того, в торговом центре Киева произошел взрыв.

Напомним, организация ИРА вела активную вооруженную борьбу за объединение Ирландии с начала 1970-х годов. Ее боевики совершили множество террористических актов на территории Великобритании и Северной Ирландии.

В конце июля 2005 года ИРА заявила, что прекращает всю вооруженную деятельность и будет добиваться своих целей исключительно политическим путем.

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Источник: korrespondent.net