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21. 01. 2019

В канадском городе совершено четыре ограбления банков за неделю

В столице самой восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, городе Сейнт Джонс на прошлой неделе было совершено четыре ограбления банков, сообщает CBC News.
 
 
Как сообщается, в ночь на воскресенье грабители попытались с помощью погрузчика получить доступ к банкомату одного из крупных канадских банков ВМО. Тяжелую технику они оставили вблизи места преступления в восточной части города. Прибывшие после тревоги полицейские, смогли выявить автомобиль, на котором пытались скрыться воры. В результате спецоперации были задержаны двое местных жителей.
 
Однако, в полиции не сообщают, причастны ли они к другим подобным ограблений, произошедшим на прошлой неделе в городе.
 
Так, в пятницу трактор был использован для ограбления отделения Scotiabank. В понедельник воры экскаватором выбили четыре окна и похитили банкомат из магазина Sobeys. А за день до этого погрузчиком было пробито стену TD Bank.
 
Сумма нанесенного финансовым учреждениям убытков еще не подсчитана, но пользователи соцсетей шутят, что скоро все банки в городе, население которого чуть превышает 100 тысяч человек, будут закрыты на ремонт.
 
Как сообщалось, в конце декабря в Чехии грабитель взял в заложники клиентов банка, но вскоре был задержан.
 

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Источник: korrespondent.net

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