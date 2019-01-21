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21. 01. 2019

В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва

Автобус с любительской футбольной командой из Аргентины в воскресенье, 20 января упал с обрыва в Боливии. Погибли 13 человек, еще 20 пострадали, сообщает местное издание Сlarin.

Отмечается, что транспорт упал с обрыва высотой 130 метров. По предварительным данным, происшествие произошло из-за отказа тормозной системы.

Из 13 погибших четверо были членами команды Cicles Club Lavalle. Также шестеро футболистов в числе пострадавших.

Напомним, в прошлом году в Канаде разбился автобус с хоккейной командой, погибли 14 человек.

А во Львовской области автобус с футбольной командой перевернулся. В автобусе было 20 членов футбольной команды Малинск и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ровно.

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Источник: korrespondent.net

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