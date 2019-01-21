На Приазовье прошли учения десантно-штурмовых войск

На Приазовье в воскресенье, 20 января, было проведено обучение одного из подразделений, которое входит в состав резерва командующего Объединенных сил Сергея Наева. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и, под прикрытием звена ударных вертолетов, совершило перемещение 8 транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны. Там было выполнено задание по захвату выгодного рубежа, также был остановлен противник, который пытался прорваться в глубину обороны украинских войск. В дальнейшем противника полностью уничтожили.

В штабе ООС отметили, что по временным показателям, слаженным действиям и результатам огневого поражения подразделение десантников подтвердило готовность выполнять задачи по назначению.

Ранее воины-зенитчики ВСУ на Донбассе отработали отражение возможных воздушных атак.

Также сообщалось, что на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны.

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Источник: korrespondent.net