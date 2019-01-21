Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 12:29
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

В Кировоградской области в ДТП погибли два человека

Возле села Калаколово Маловисковского района произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще три пострадали. Об этом сообщает управление ГСЧС в Кировоградской области в понедельник, 21 января.

Отмечается, что инцидент произошел накануне днем. Столкнулись два автомобиля – Geely и Renault Kangoo.

Спасатели с помощью специального инструмента освободили одного пострадавшего и деблокировали тело одного погибшего из изувеченной машины.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области в ДТП погибли два человека

Накануне по Киевом произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте.

Также сообщалось, что в Чехии в аварии погиб гражданин Украины Василий Пукман. Об этом сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.