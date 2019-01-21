Возле села Калаколово Маловисковского района произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще три пострадали. Об этом сообщает управление ГСЧС в Кировоградской области в понедельник, 21 января.

Отмечается, что инцидент произошел накануне днем. Столкнулись два автомобиля – Geely и Renault Kangoo.

Спасатели с помощью специального инструмента освободили одного пострадавшего и деблокировали тело одного погибшего из изувеченной машины.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области в ДТП погибли два человека

Накануне по Киевом произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей погиб на месте.

Также сообщалось, что в Чехии в аварии погиб гражданин Украины Василий Пукман. Об этом сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий.

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Источник: korrespondent.net