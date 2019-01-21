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21. 01. 2019

ЕС принял новые санкции за использование химоружия

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 21 января, утвердили санкции в отношении четырех граждан России, 5 граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Замораживание активов и запрет на выдачу виз (вводится) для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", - написал журналист.

Он также отметил, что санкции связаны с инцидентом в Солсбери.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

16 января послы Евросоюза одобрили введение санкции за использование и распространение химического оружия против четверых офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также в список внесут пять человек из Сирии.

В России заявили, что новый санкционный режим ЕС может опираться на предвзятые и засекреченные данные. 

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Источник: korrespondent.net

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