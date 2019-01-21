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21. 01. 2019

Япония возобновила покупку нефти у Ирана

Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией импорт иранской нефти возобновила Япония. Об этом в понедельник, 21 января, сообщил глава центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, пишет агентство IRNA.

"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония также начала импортировать иранскую нефть. Постепенно новые поступления от торговли углеводородами будут приходить в экономику страны", - заявил Хеммати.

Он отметил, что благодаря соглашениям, подписанным между ЦБ и компаниями-экспортерами, "также будет увеличиваться ненефтяной экспорт Ирана".

Напомним, США в ноябре прошлого года возобновили санкции против Тегерана после того, как президент Дональд Трамп в мае вышел из международной ядерной сделки с Ираном 2015 года, по которой они были отменены. После этого произошло падение цен на нефть.

При этом США назвали восемь стран, которые они временно вывели из-под "нефтяных санкций". В начале 2019 года Вашингтон решил не продлевать срок действия исключений на покупку нефти у Ирана.

Прошлым летом японские компании решили отказаться от иранской нефти.

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Источник: korrespondent.net

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