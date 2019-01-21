В Одесской области возросло число заболевших корью детей

Количество детей, заболевших корью в селе Шевченково Одесской области, достигло 40. Об этом сообщил глава ОТГ Павел Бойченко, пишет Думская в понедельник, 21 января.

Отмечается, что еще у десяти детей необходимо подтвердить диагноз.

В школах и детском саду Шевченкова с сегодняшнего дня введен карантин.

"Вспышка кори - следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации", - сказал Бойченко.

Напомним, по состоянию на 20 января заболевших было 14.

Как сообщалось, в Ровенской области от кори умер 27-летний мужчина.

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Источник: korrespondent.net