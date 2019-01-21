Порошенко встретился с президентом Израиля

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Израиль в понедельник, 21 января, провел переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином, на которых обсудили соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает пресс-службу главы украинского государства.

Отмечается, что соглашение будет подписано сегодня вечером.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем, добавили в пресс-службе. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Порошенко также пригласил Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году, говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.

Ранее в Кабмине сообщали, что подписание ЗСТ с Израилем состоится в первые месяцы 2019 года.

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Источник: korrespondent.net