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21. 01. 2019

Жертвами ударов Израиля по Сирии стали 11 человек

В результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы Дамаска погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает в понедельник, 21 января, Jerusalem Post со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Все они - либо военные, либо бойцы военизированных формирований. По их данным, двое погибших - сирийцы.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ударов.

Израильские ВВС атаковали склады с оружием, штаб иранской разведки и тренировочный лагерь. Кроме этого в Телеграм сообщается о попытке удара по сирийской базе ПВО, силы которой выпустили по израильским самолетам и крылатым ракетам несколько десятков противоракет.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR, Великобритания) это была самая сильная израильская атака за все время войны в Сирии.

Напомним, армия обороны Израиля в ночь на понедельник сообщила, что начала атаку на иранские силы Аль-Кудс в Сирии.

По данным сирийских СМИ, системы ПВО страны перехватили большую часть израильских управляемых ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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