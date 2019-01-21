В Абхазии российский БТР упал с обрыва, есть жертвы

В Абхазии по пути на базу опрокинулся российский БТР-80, в результате чего трое военных погибло, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 21 января, сообщается в пресс-релизе Южного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошел 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. БТР-80 опрокинулся и упал в ущелье.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Тем временем, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров. На место происшествия прибыли спасатели так называемого "министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии", которые подняли пострадавших из обрыва.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность и человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что американские военные на броневике попали в ДТП в Польше. Колонна военной техники США двигалась на учения в Литву.

перед этим в Литве столкнулись четыре бронетранспортера США Stryker. В результате аварии пострадали 13 американских военных.

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Источник: korrespondent.net