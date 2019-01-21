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21. 01. 2019

В декабре произошло пять нападений на журналистов - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины в декабре 2018 года зафиксировал пять нападений на журналистов. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба НСЖУ.

По данным ведомства, в Полтавской области на главного редактора издания ЭХО Игоря Филоненко напали неизвестные, когда он подъехал на своем автомобиле домой. Мужчину несколько раз ударили по лицу.

Также в городе Краматорск Донецкой области напали на журналиста-фрилансера Андрея Романенко. Его ударил работник дорожной службы, когда журналист начал снимать процесс укладки асфальта в условиях плохой погоды - во время осадков.

В то же время в Кривом Роге неизвестные мужчины у подъезда дома жестоко избили журналиста информационного агентства Правда ТУТ Виталия Коваленко металлическими трубами. Они сломали ему обе ноги. Также у журналиста травмы головы.

Также сообщается, что в Киеве двое журналистов телеканала Прямой Елена Бунт и Максим Несмеянов пострадали во время съемки в одном из сервисных центров столицы. Работники заведения пытались повредить камеру и выталкивали медийщиков из помещения.

В числе журналистов, в отношении которых применили физическую силу, и Михаил Штекель, журналист Радио Свобода. В Одессе неизвестные силой вытолкали журналиста с брифинга, не дав ему задать вопрос мэру города.

Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали 235 случаев нарушений свободы слова.

По состоянию на ноябрь в Украине произошло 78 инцидентов с физической агрессией в отношении журналистов.

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Источник: korrespondent.net

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