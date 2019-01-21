На "корриде" в Индии погибли два человека

В Индии по меньшей мере два зрителя умерли после того, как их сбили быки на фестивали-"корриде". Об этом в понедельник, 21 января, сообщает со ссылкой на данные местной полиции Channel NewsAsia.
Указано, что быки прорвались сквозь заграждения, отделявшие зрителей от места боев на арене в городе Пудуккоттай в Тамилнаде, где тысячи людей собрались, чтобы посмотреть на фестиваль Джалликатту.
"Двое зрителей были сбиты быками у арены. Один из них скончался на месте, а другой - в больнице", - отметили правоохранители.
Они добавили, что в воскресенье также были ранены десятки участников, пытаясь схватить быков за рога в надежде выиграть призы.
По данным властей, более 100 человек пострадали с тех пор, как этот ежегодный фестиваль в южном штате Тамилнад стартовал в минувшую среду.
По словам организаторов, в воскресенье на арену были выпущены более 1300 быков, что более чем вдвое превысило предыдущий рекорд в день.
Ранее парламент Португалии проголосовал против закона о запрете корриды.
Также сообщалось, что во Франции впервые за 100 лет погиб матадор.
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Источник: korrespondent.net
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