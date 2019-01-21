В Болгарии вандалы напали на столичную синагогу

В центральной синагоге в столице Болгарии - Софии неизвестные разбили окна. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает БГНЕС.
Отмечается, что нападение произошло около 15.00 в субботу. Вандалы разбили одно из окон центрального зала синагоги.
Сотрудники синагоги возмущены тем, что нападение произошло посреди дня но, как видно на записях камер наблюдения, никто из прохожих не вмешался и не попытался помешать нападению.
О задержании нападавших пока не сообщалось.
Ранее в Дрогобыче вандалы разбили окна синагоги, которая недально открылась после ремонта.
А во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу.
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Источник: korrespondent.net
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