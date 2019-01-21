Задолженность за услуги ЖКХ превысила рекордные 47 млрд грн - Бойко

Очередное повышение тарифов при ограничении доступности субсидий приведет к еще большему росту задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил кандидат в президенты от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко.

"Уже сейчас задолженность за жилкомуслуги составляет более 47 млрд грн, причем только за ноябрь она выросла на 7,8 миллиардов. Такого роста задолженности не было никогда. А после очередного повышения тарифов на фоне ограничения доступности субсидий она будет расти еще быстрее. Платежеспособность людей падает с каждым днем. Народ фактически загоняют в тарифное рабство", – заявил он.

Ситуацию с субсидиями кандидат в президенты назвал "бесчеловечными экспериментами".

"Пора прекратить эти бесчеловечные эксперименты власти с недоступностью субсидий и их монетизацией. Перестать издеваться над людьми: пересмотреть процедуру монетизации и обеспечить начисление субсидий всем, кто в этом нуждается. Мы требуем от правительства положить конец этой грабительской тарифной политике. Я как народный депутат зарегистрировал законопроект, где просчитано, какой должна быть предельная стоимость газа для всех категорий потребителей – и для людей, и для промышленности. Она не должна превышать 4800 гривен. Исходя из нее, будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Соответственно должна быть снижена стоимость отопления. Такой подход у нас будет в будущем. То есть понятный, справедливый и обоснованный", – сообщил он.

По мнению Бойко, монетизация субсидий приведет только к углублению кризиса неплатежей.

"Эксперименты власти с монетизацией стали очередным инструментом лишения людей какой-либо государственной помощи. Вместо того, чтобы отработать механизм монетизации на примере одной-двух областей, выявить ее недостатки и слабые стороны, власть торопится распространить ее по всей стране. И делает она это не в интересах людей. По этой схеме, если государство не перечислит вовремя деньги поставщикам услуг, получатели субсидий вынуждены будут сами оплатить всю сумму. С учетом копеечных зарплат и пенсий, люди не смогут рассчитаться за потребленные услуги. Значит опять, будут расти долги, за которые в итоге могут отобрать жилье", – считает он.

"Все, что происходит сегодня с ценами и тарифами, перешло все пределы! Люди вынуждены жить впроголодь, и это приняло уже массовые масштабы. Поэтому реальная борьба с бедностью, борьба за нормальную жизнь в Украине должны быть приоритетом, а не популистские лозунги и псевдореформы. Люди должны жить по-человечески, получать нормальные зарплаты и пенсии, а государство проводить ответственную социально-экономическую политику", – резюмировал Бойко.

16 января Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины.

Источник: korrespondent.net