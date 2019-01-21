В Виннице семья из семи человек отравилась грибами

В Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке. Об этом заявила начальник Винницкого городского управления Госпродпотребслужбы Ирина Односталко, сообщает в понедельник, 21 января, УНН.

"Вчера, 20 января, в реанимацию госпитализировали семь человек с диагнозом отравление консервированными грибами, которые были приобретены на рынке у частного лица. Дети и люди преклонного возраста не пострадали. Самому младшему 18 лет", - доложила Односталко.

По ее данным, в настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести на лечении в реанимации.

Известно также, что 20 января специалисты Госпродпотребслужбы провели рейдовые проверки там, где приобрели консервированные грибы. Однако продукции не обнаружили.

Кроме того, в ведомстве готовят распоряжение об усилении контроля за реализацией консервированных продуктов домашнего изготовления, ведь она является незаконной.

Ранее в одном из жилых домов во Львове отравилась семья из шести человек, трое из них дети.

Также сообщалось, что в Запорожской области грибами отравились пять человек.

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Источник: korrespondent.net