В России будут судить двух украинцев за попытку контрабанды птиц

Уроженец Сирии и двое граждан Украины пойдут под суд в Белгородской области РФ за попытку контрабанды восьми кречетов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба российского Следственного комитета в понедельник, 21 января.

По информации ведомства, в сентябре 2018 года сириец, постоянно проживающий в России, создал "межрегиональную организованную преступную группу", в состав которой в том числе вошли супруги – граждане Украины, проживающие в Белгородской области. В начале ноября они по указанию организатора получили у жителя Иркутска за $1000 восемь кречетов. После этого в специально оборудованном тайнике они перевезли птиц в Белгородскую область и содержали их в сарае.

В ноябре злоумышленники привезли птиц с целью их продажи в город Шебекино Белгородской области вблизи госграницы с Украиной, где и были задержаны с поличным.

"Птицы изъяты и в настоящее время находятся в Белгородском зоопарке. Их общая стоимость составляет более 9 млн рублей", – сообщили в Следкоме.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении "членов межрегиональной организованной преступной группы".

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении, содержании и перевозке диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу (ч.3 ст.258.1 УК РФ) и покушении на контрабанду особо ценных диких животных (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

"Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и следующей передачи в суд для рассмотрения по существу", – отметили в Следственном комитете РФ.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали и выдворили за пределы страны гражданина Украины, который якобы по заданию СБУ собирал данные о военных объектах и передвижении техники в аннексированном Крыму.

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Источник: korrespondent.net