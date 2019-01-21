Европейские парламентарии избрали председателя ПАСЕ

Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в понедельник, 21 января, переизбрали на второй срок. Об этом заявил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии ее зимней сессии. Трансляцию из зала заседания в Страсбурге ведет сайт ПАСЕ.

Паскье поблагодарила парламентариев за оказанное ей доверие. Она пообещала "работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных нынешних условиях".

Председатель ПАСЕ также подчеркнула важность выполнения всеми государствами-членами их финансовых обязательств перед организацией.

"Все государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства. Совет Европы не может быть объектом шантажа", - сказала Паскье.

На голосовании кандидатура Паскье была единственной. Первый раз на этот пост она была избрана в июне 2018 года, сменив итальянского социалиста Микеле Николетти, который вынужден был отказаться от председательства в ПАСЕ, поскольку не прошел на выборах в новый состав парламента своей страны. Николетти возглавлял ПАСЕ с 22 января 2018 года.

Председатель ассамблеи избирается на годовой срок с возможностью продления еще на год. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ происходит без обсуждения, практически автоматически.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня началась зимняя сессия ПАСЕ. Она продлится до 25 января.

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Источник: korrespondent.net