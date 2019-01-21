В Тернопольской области в результате отравления продуктами горения погиб малолетний ребенок, 2017 года рождения. Трагедия произошла в с. Раславка Кременецкого района, сообщает в понедельник, 21 января, пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что пожар возник в комнате жилого здания. Его вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области на пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

"Возгорание ликвидировано спасателями 23-го государственного пожарно-спасательного поста г. Почаев. Пожарными недопущено дальнейшее распространение огня на смежные помещения. Огнем уничтожен матрас на площади 3 м кв., повреждена облицовка стен, мебель и вещи домашнего обихода на площади 20 м кв.", - доложили в ведомстве.

Ранее при пожаре на Запорожье погибли двое детей, мать покончила с жизнью.

Накануне во время пожара во Львовской области погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net