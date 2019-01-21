Названы главные кнопкодавы Рады

В 2018 году в Верховной Раде по меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раза. Такое количество нарушений зафиксировало общественное движение ЧЕСНО, сообщается в понедельник, 21 января, на сайте движения.

Отмечается, что чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции Блок Петра Порошенко (475 раз), фракции Народный фронт (334 раза) и группы Возрождение (237 раз).

Также сообщается, что чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы Возрождение - 97 раз. На втором месте – Андрей Шинькович из Солидарности – 89 раз.

Статья 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

В ЧЕСНО добавили, что проблема неперсонального голосования связана с низким уровнем посещаемости нардепов.

Ранее сообщалось, что в январе количество депутатов-прогульщиков побило рекорды. Также был назван самый неэффективный нардеп Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net