Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 15:38
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

Названы главные кнопкодавы Рады

В 2018 году в Верховной Раде по меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раза. Такое количество нарушений зафиксировало общественное движение ЧЕСНО, сообщается в понедельник, 21 января, на сайте движения.

Отмечается, что чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции Блок Петра Порошенко (475 раз), фракции Народный фронт (334 раза) и группы Возрождение (237 раз).

Также сообщается, что чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы Возрождение - 97 раз. На втором месте – Андрей Шинькович из Солидарности – 89 раз.

Статья 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.

В ЧЕСНО добавили, что проблема неперсонального голосования связана с низким уровнем посещаемости нардепов.

 
 
 

Ранее сообщалось, что в январе количество депутатов-прогульщиков побило рекорды. Также был назван самый неэффективный нардеп Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.