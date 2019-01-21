В Минкульте назвали ценности в пользовании Киево-Печерской лавры

С 1988 по 2000 год из музейного фонда Украины в постоянное пользование Киево-Печерскому монастырю были переданы 829 предметов. Об этом сообщила заместитель министра культуры Тамара Мазур в интервью изданию Левый берег, опубликованном в понедельник, 21 января.

"Другие культурные ценности (829 предметов) были переданы монастырю в постоянное пользование с конца 80-х до начала двухтысячных несколькими документами. Заповедник тогда находился в подчинении Киевской городской государственной администрации. С тех пор в обязанности работников заповедника не входила проверка таких ценностей. Но они находятся в государственной собственности, поэтому заповедник таки мониторил их состояние", - сказала она.

Мазур отметила, что лишь одна или две единицы (в частности, Дарохранительница - священный сосуд, в котором хранятся Святые Дары - Тело и Кровь Христовы, используемые для причастия) переданы монастырю в пользование на один-два года.

"Значительная часть культурных ценностей была передана монастырю в постоянное пользование. Но они не были выведены из собственности государства и не потеряли свой статус, а лишь были исключены из учетных книг заповедника. Вместе с тем, государство может предъявлять претензии тому, кому были переданы культурные ценности, просить предоставлять информацию об их местонахождении, состоянии сохранности и тому подобное", - добавила Мазур.

Ранее министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры была обнаружена пропажа нескольких ценных икон. Нацполиция начала расследование.

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Источник: korrespondent.net