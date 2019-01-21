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21. 01. 2019

На Донбассе возле блокпоста умер мужчина

Пожилой мужчина скончался утром в понедельник между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ Станица Луганская. Об этом сообщают представители Северодонецкого офиса БФ Право на защиту.

Инцидент произошел 21 января в 9:00. Умер мужчина 1946 года рождения. Вместе с женой он направлялся со стороны неподконтрольной Украине территории.

"К нулевому блокпосту со стороны контролируемой правительством Украины территории пенсионер не дошел 100 метров. Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, у мужчины было больное сердце", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 января на блокпосту "ДНР" умерли три человека. Сепаратисты заявили, что во всех трех случаях у мужчин констатировали сердечный приступ. Напомним, 30 декабря на блокпосте сепаратистов в Станице Луганской также умер мужчина. 

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Источник: korrespondent.net

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