Минкульт недосчитался 16 ценностей в Почаевской лавре

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника обнаружила пропажу 16 культурных ценностей в Почаевской Свято-Успенской лавре. Об этом заявила заместитель министра культуры Тамара Мазур в интервью Левому берегу, опубликованному в понедельник, 21 января.
"В Почаевской лавре установлено отсутствие 16 культурных ценностей. Но говорить, что это остаточный перечень мы не можем", - заявила Мазур.
При этом она не уточнила, каких именно ценностей нет на месте.
По словам Мазур, комиссия обнаружила также, что часть реставрационных работ в лавре проводилась без разрешения.
Она сообщила, что в целом состояние сооружений и культурных ценностей в лавре находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Минкульте заявили о пропаже 10 ценностей в Киево-Печерской лавре. Нацполиция начала расследование.
Напомним, в ноябре комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области.
В УПЦ МП заявили, что отмена государственной регистрации не лишает мужской монастырь права на пользование сооружениями лавры.
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Источник: korrespondent.net